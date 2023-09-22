У Сенаті Франції король Чарльз III розпочав свою промову із підтримки України

У четвер, 21 вересня, король Великої Британії Чарльз III розпочав свою промову у Сенаті Франції із підтримки України, запевнивши у "непохитній рішучості" Лондона і Парижа підтримувати Україну.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Це був перший в історії виступ британського монарха у французькому Сенаті перед представниками обох палат французького парламенту. Його зустріли оваціями.
"Разом наш потенціал безмежний. Ось чому ми повинні плекати і підтримувати нашу "Сердечну Антанту" для майбутніх поколінь, щоб вона також стала "Антантою" для сталого розвитку", - сказав Чарльз III.
Французькі політики дістали свої телефони, щоб сфотографувати короля, який говорив французькою, під час промови.
"Сполучене Королівство завжди буде одним з найближчих союзників Франції та одним з її найкращих друзів, - сказав Чарльз. І додав: "моя віра в незамінні відносини між нашими країнами є такою ж твердою, як і раніше".
Візит широко висвітлюється засобами масової інформації у Франції, фотографії також з’явились на перших шпальтах майже всіх британських національних видань, сповіщаючи про нову еру потепління між двома країнами після Брекзиту.
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