Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

У Сенаті Франції король Чарльз III розпочав свою промову із підтримки України

189
У Сенаті Франції король Чарльз III розпочав свою промову із підтримки України

У четвер, 21 вересня, король Великої Британії Чарльз III розпочав свою промову у Сенаті Франції із підтримки України, запевнивши у "непохитній рішучості" Лондона і Парижа підтримувати Україну.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Це був перший в історії виступ британського монарха у французькому Сенаті перед представниками обох палат французького парламенту. Його зустріли оваціями.

"Разом наш потенціал безмежний. Ось чому ми повинні плекати і підтримувати нашу "Сердечну Антанту" для майбутніх поколінь, щоб вона також стала "Антантою" для сталого розвитку", - сказав Чарльз III.

Французькі політики дістали свої телефони, щоб сфотографувати короля, який говорив французькою, під час промови.

"Сполучене Королівство завжди буде одним з найближчих союзників Франції та одним з її найкращих друзів, - сказав Чарльз. І додав: "моя віра в незамінні відносини між нашими країнами є такою ж твердою, як і раніше".

Візит широко висвітлюється засобами масової інформації у Франції, фотографії також з’явились на перших шпальтах майже всіх британських національних видань, сповіщаючи про нову еру потепління між двома країнами після Брекзиту.

Чарльз III
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 22 сентября 2023
Четверг, 21 сентября 2023
Среда, 20 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023