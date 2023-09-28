Видання WSJ пояснило, чому Шольц відкладає відправку ракет Taurus в Україну

Німеччина відкладає відправку Україні ракет великої дальності Taurus через побоювання в нібито прямій конфронтації з росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Причиною побоювань є припущення, що для передачі таких ракет Німеччині знадобиться відправити в Україну фахівців для роботи "на землі". Саме це, на думку Берліна, нібито є прямою конфронтацією з росією.
Німецькі офіційні особи заявили, що трипартійний коаліційний уряд Німеччини в принципі схвалив поставку Taurus, але канцлер Олаф Шольц призупинив цей крок.
Лідер Німеччини боїться, що німецькому персоналу доведеться поїхати в Україну, щоб допомогти в обслуговуванні та експлуатації складної зброї.
За словами чиновників, Шольц вважає, що для переміщення військовослужбовців у зону бойових дій потрібне голосування парламенту.
Він також стурбований тим, що такий крок може втягнути Німеччину ще глибше в конфлікт, що може призвести до прямої конфронтації з росією.
"Канцлер повинен припинити блокаду поставок Taurus. Нерішучість і технічні виправдання тільки сприяють зміцненню віри російського диктатора володимира путіна в те, що він все ще може перемогти, і це тільки продовжує війну", - сказав депутат Антон Хофрейтер.
Представник Шольца заявив, що плану швидкого постачання ракет Taurus не існує. Сумніви канцелярії з приводу відправки технічних фахівців для допомоги в експлуатації ракети є лише останніми в довгому списку проблем, пов'язаних із потенційним постачанням Taurus.
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