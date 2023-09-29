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У ДПСУ розробили та запустили мобільний застосунок "Моя податкова"

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Державна податкова служба України (ДПСУ) з 28 вересня запустила мобільний застосунок "Моя податкова".

Як ідеться в повідомленні відомства, його можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і на iOS.

Зазначається, що "Моя податкова" є простим та зручним інструментом для отримання електронних послуг податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем.

Так, у розділі "Мої дані" можна отримати інформацію про адресу реєстрації та фактичне місце проживання; про обʼєкти оподаткування; податкове повідомлення-рішення про обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання; а також інформацію стан розрахунків з бюджетом.

У розділі "Послуги" доступно направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів та подання податкової декларації про майновий стан і доходи (для отримання податкової знижки).

У розділі "Повідомлення" доступні квитанції; відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків; про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору; а також листи контролюючого органу.

У Податковій додають, що мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями "відповідно до потреб платників податків". Для вдосконалення роботи та сервісів мобільного застосунку відомство закликає громадян активно брати участь у його тестуванні.

У разі виникнення будь-яких запитань щодо роботи застосунку та наявності пропозицій щодо вдосконалення сервісів надсилати їх просять за адресою [email protected] або звертатися за телефоном 0 800 501 007.

ДПСУ
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