У ДПСУ розробили та запустили мобільний застосунок "Моя податкова"

Державна податкова служба України (ДПСУ) з 28 вересня запустила мобільний застосунок "Моя податкова".
Як ідеться в повідомленні відомства, його можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і на iOS.
Зазначається, що "Моя податкова" є простим та зручним інструментом для отримання електронних послуг податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем.
Так, у розділі "Мої дані" можна отримати інформацію про адресу реєстрації та фактичне місце проживання; про обʼєкти оподаткування; податкове повідомлення-рішення про обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання; а також інформацію стан розрахунків з бюджетом.
У розділі "Послуги" доступно направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів та подання податкової декларації про майновий стан і доходи (для отримання податкової знижки).
У розділі "Повідомлення" доступні квитанції; відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків; про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору; а також листи контролюючого органу.
У Податковій додають, що мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями "відповідно до потреб платників податків". Для вдосконалення роботи та сервісів мобільного застосунку відомство закликає громадян активно брати участь у його тестуванні.
У разі виникнення будь-яких запитань щодо роботи застосунку та наявності пропозицій щодо вдосконалення сервісів надсилати їх просять за адресою [email protected] або звертатися за телефоном 0 800 501 007.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023