Боррель обговорив з Умєровим постійну військову допомогу від ЄС

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель провів першу особисту зустріч із новим міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Твіттер).

«Під час нашої першої особистої зустрічі з Рустемом Умєровим ми обговорили постійну військову допомогу ЄС. Україна потребує більше спроможностей і потребує їх швидше. Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України» - написав Боррель.

Він додав, що війна росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас.