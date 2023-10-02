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Боррель обговорив з Умєровим постійну військову допомогу від ЄС

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Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель провів першу особисту зустріч із новим міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Твіттер).

«Під час нашої першої особистої зустрічі з Рустемом Умєровим ми обговорили постійну військову допомогу ЄС. Україна потребує більше спроможностей і потребує їх швидше. Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України» - написав Боррель.

Він додав, що війна росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас.

Боррель, Умєров
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