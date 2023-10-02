ЦНС: російські військові почали посилювати оборону Криму

російські військові, після успішних ударів ЗСУ по Криму, почали посилювати оборону тимчасово окупованого півострова.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Після вдалих ударів ЗСУ по Криму, російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові.

«За інформацію від кримського підпілля – російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові. Зокрема зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя», – йдеться в повідомленні.

Також партизани фіксують будування загарбниками нових фортифікаційних споруд «зубів дракона».

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявляв, що ситуація в Криму для окупантів дедалі тривожніша, особливо атмосфера змінилася після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.