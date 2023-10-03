Ігнат: Частина пілотів вже навчається на авіаційних тренажерах F-16

В рамках навчань з керування літаками F-16 українські льотчики вже вчаться літати на авіаційних тренажерах. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Інформація щодо навчань наших пілотів дуже непублічна, партнери не хочуть про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються. Літають вже і на авіаційних тренажерах. Це не симулятор, це фактично повноцінний літак, який повністю повторює всі функції F-16", – сказав Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, наступним етапом будуть вже польоти з інструкторами на справжніх літаках.

Ігнат додав, що нові групи українських пілотів, яких відправлять навчатись керувати літаками F-16, вже формуються.