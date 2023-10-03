Ігнат: Частина пілотів вже навчається на авіаційних тренажерах F-16

В рамках навчань з керування літаками F-16 українські льотчики вже вчаться літати на авіаційних тренажерах. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Інформація щодо навчань наших пілотів дуже непублічна, партнери не хочуть про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються. Літають вже і на авіаційних тренажерах. Це не симулятор, це фактично повноцінний літак, який повністю повторює всі функції F-16", – сказав Ігнат.
За словами речника Повітряних сил, наступним етапом будуть вже польоти з інструкторами на справжніх літаках.
Ігнат додав, що нові групи українських пілотів, яких відправлять навчатись керувати літаками F-16, вже формуються.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023