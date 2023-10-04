Ігнат: Система Slinger здатна на 100% виявляти ворожі безпілотники та знищувати їх

Австралійська система Slinger здатна на 100% виявляти ворожі безпілотники та знищувати їх.
Про це розповів представник командування ЗС України Юрій Ігнат у ефірі телемарафону.
За його словами, ці системи мають радіолокаційну прив'язку – супровід цілі. Вони її бачать, система обчислює траєкторію польоту та визначає, коли, де і як кулемети випустять чергу боєприпасів.
«Боєприпаси, які випускаються по безпілотникам, мають бути розривними. Повинна створюватися хмара вражаючих елементів, яку 100% просіче безпілотник і вона буде знищена», – сказав Ігнат.
Нагадаємо, днями стало відомо, що австралійська компанія Electro Optic Systems передасть Збройним силам України антидронові комплекси Slinger. Вони здатні збивати вертольоти та «шахеди».
Перші десять систем буде передано Україні до кінця року. Система Slinger може встановлюватися на цивільні пікапи, що покращує мобільність самої системи та забезпечує захист від невеликих дронів.
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