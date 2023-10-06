Мінекономіки: Україна поставила на паузу розгляд зернової скарги в СОТ

Україна поставила на паузу розгляд скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину в Світовій організації торгівлі (СОТ). Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, це зроблено для того, щоб вирішити загалом питання торгівлі України з країнами Європейського Союзу.

"Ми бачимо, що ця проблема (ввезення української сільськогосподарської продукції, – ред.) буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота. Тому, поки ми шукаємо практичне рішення, наші спори в СОТ на сьогодні на паузі", – сказав Качка.

При цьому чиновник зазначив, що Україна наразі проводить консультації, а не спір як такий.

"Ми не у спорі – ми не оформлювали робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили (до СОТ) цю справу, і для консультацій є 60 днів", – додав він.

Торговий представник констатував, що для української сторони важливо знайти "конструктивне рішення в рамках усього ЄС".

Стосовно Польщі Качка сподівається, що сторони зможуть повернутися до обговорення після виборів у країні.