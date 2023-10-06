рф планує розмістити морську базу на окупованій території Грузії

Голова невизнаної "республіки Абхазія" Аслан Бжанія заявив, що підписав "угоду" з країною-агресоркою російською федерацією про розміщення військово-морської бази рф на тимчасово окупованій території Грузії.

Про це у четвер повідомили російські ЗМІ.

"Найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування військово-морського флоту рф", - заявив Бжанія.

Про це він сказав через день після зустрічі з президентом рф володимиром путіним.

Міністерство закордонних справ Грузії засудило повідомлення про те, що рф планує розмістити базу.

"Подібні дії становлять грубе порушення суверенітету та територіальної цілісності Грузії й чергову провокаційну спробу легітимізувати незаконну окупацію Абхазії та Цхинвальського регіону", - заявило МЗС.

Відомство закликало рф "поважати свої міжнародні зобов'язання" згідно з угодою від 12 серпня 2008 року і припинити окупацію міжнародно визнаних регіонів Грузії.