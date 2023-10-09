Гуменюк: рф накопичує крилаті ракети для масованих ударів по Україні в опалювальний сезон

держава-агресор все частіше використовує балістичні та надзвукові ракети для обстрілів території України, щоб накопичити крилаті ракети для масованих ракетних ударів в опалювальний сезон. Таким чином окупанти також підтримують напруження.
Про це 24 Каналу пояснила керівниця координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.
Гуменюк зазначила, що наразі російські окупанти накопичують ракети Х-101, Х-555, Х-55, які можуть застосувати за час опалювального сезону, щоб нищити енергетичну інфраструктуру України. Наразі війська агресора надають перевагу надзвуковим та балістичним ракетам, пуски яких дуже швидкі та складні для виявлення.
"Для ефекту підтримання своєї присутності, постійної загрози, для підтримання напруження і вирівнювання коефіцієнта атаки й збиття, зараз вони можуть застосовувати точкові ракетні удари. Балістикою, надзвуковими ракетами – для підтримки розуміння, що вони ще не програли", – заявила Гуменюк.
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