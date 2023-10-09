Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Ігнат: Осінь-зима будуть рекордними за кількістю випущених росією дронів проти України

177

Осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю дронів-камікадзе, які росія застосує проти України.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь-зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед", - сказав він.

Ігнат нагадав, що лише за минулий місяць росія застосувала проти України понад 500 безпілотників.

"За шість місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "Шахедів". А ми вже маємо 500 лише за один місяць", - наголосив речник.

Нагадаємо, в ЗСУ прогнозують, що цієї осені та взимку під час своїх атак росіяни ймовірніше застосовуватимуть тактику мішаних ударів ракетами та ударними безпілотниками.

Ігнат
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 9 октября 2023
Воскресенье, 8 октября 2023
Суббота, 7 октября 2023
Пятница, 6 октября 2023
Четверг, 5 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023