Ердоган: Туреччина сповнена рішучості активізувати зусилля для досягнення миру між Ізраїлем та Палестиною

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина сповнена рішучості активізувати дипломатичні зусилля для досягнення миру між ізраїльськими та палестинськими силами, але додав, що рішення про створення двох держав є єдиним способом досягнення регіонального миру.

Про це він заявив, виступаючи в неділю у Стамбулі, передає Укрінформ із посиланням на "Анадолу".

Ердоган повторив заклик до обох сторін уникати кроків, які посилять конфлікт, і додав, що ізраїльсько-палестинський конфлікт є основою всіх проблем на Близькому Сході.

"Поки цю проблему не буде вирішено справедливим шляхом, наш регіон продовжуватиме жити в прагненні до миру... Міцний регіональний мир буде можливим лише шляхом знаходження остаточного розв'язання палестино-ізраїльського питання. У цьому відношенні, як ми завжди наголошували, збереження перспективи вирішення двох держав є дуже важливим", - сказав Ердоган.

Він додав, що формування незалежної палестинської держави відповідно до кордонів, встановлених у 1967 році, зі збереженням її територіальної цілісності та зі столицею в Єрусалимі тепер є «необхідністю, яку не можна відкладати».

"Оскільки правосуддя затримується, на жаль, ціну за це платять палестинці, ізраїльтяни та весь наш регіон", - сказав Ердоган.

З моменту початку бойових дій у суботу міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонні розмови зі своїми колегами зі США, Палестини, Іспанії, Катару, Саудівської Аравії, Ірану, Єгипту та Йорданії.

У неділю Ердоган застеріг від «підливання олії у вогонь» і заявив, що Туреччина готова зробити все можливе, щоб послабити напруженість та зупинити насильство.

«Ми сповнені рішучості продовжити розпочаті нами дипломатичні зусилля щодо відновлення спокою шляхом їхньої активізації. Ми закликаємо всі сторони, які мають право голосу в регіоні, щиро сприяти миру», - сказав він.

У неділю посол Ізраїлю в Анкарі заявив, що ще зарано обговорювати посередництво, і заявив, що напад ХАМАСу показав, що угрупованню не слід мати присутності в Туреччині чи деінде.

На переконання аналітиків Atlantic Council, удар ХАМАСу по Ізраїлю був більшим за удар Бін Ладена, який отримали США 11 вересня.