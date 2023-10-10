МЗС Чехії: Зустріч країн ЄС та GCC в Омані - це шанс отримати подальшу підтримку мирному плану України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що зустріч міністрів Євросоюзу та Ради співробітництва країн Перської затоки (GCC) в Омані - це шанс отримати подальшу підтримку мирному плану України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Radio Prague International.

Очікується, що під час зустрічі 10 жовтня ЄС та GCC обговорюватимуть поглиблення взаємної стратегічної співпраці, регіональну безпеку та можливості деескалації конфліктів. Частина зустрічі буде присвячена зміні клімату та підготовці до кліматичного саміту СОР28, зазначили у чеському МЗС.

Окрім цього, обговорюватиметься можлива співпраця в рамках проєктів гуманітарної допомоги та сприянню розвитку. Чеський міністр Ліпавський виступатиме у блоці, який стосуватиметься регіональної безпеки.

«Початковою темою було те, що найбільше хвилює Чеську Республіку зараз, а саме: російська агресія проти України. Я також вірю, що ця зустріч стане шансом знову отримати деяку додаткову підтримку українському мирному плану», – заявив очільник МЗС Чехії.

Ліпавський має намір згадати на зустрічі актуальні проблеми, Україну, а також про те, що Чехія вважає радикальний палестинський рух ХАМАС терористичною організацією та спільним ворогом, йдеться у матеріалі.