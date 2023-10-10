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Нетаньяху: Те, через що пройде ХАМАС, буде важким і жахливим

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що битва "у розпалі" і палестинський ХАМАС чекають "важкі і жахливі" речі.

Про це Нетаньяху заявив місцевим політикам з південного Ізраїлю, повідомив сайт The Times of Israel.

"Я знаю, що ви пережили важкі, жахливі речі. Те, через що пройде ХАМАС, буде важким і жахливим - ми вже в розпалі битви, і ми тільки почали", - сказав прем'єр Ізраїлю.

Нетаньяху сказав, що майбутня боротьба займе багато часу.

"Нація переверне кожен камінь, щоб допомогти вам усім. Я прошу вас бути сильними, тому що ми збираємося змінити Близький Схід", - заявив ізраїльський прем'єр.

ХАМАС, Нетаньяху
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