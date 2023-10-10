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ЦНС: вагнерівці допомагали підрозділам ХАМАС готуватися до нападу на Ізраїль

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Частина бойовиків пвк «вагнер» з-поміж тих, хто виїхав з білорусі у напрямку країн Африки, допомагала підрозділам ХАМАС готуватися до нападу на Ізраїль.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що вагнерівці навчали бойовиків ХАМАС штурмовим діям, а також використанню малих безпілотних апаратів для скидання вибухових матеріалів.

У ЦНС додали, що серед союзників ХАМАС лише росіяни мають досвід застосування дронів із механізмами скидання по техніці ворога.

«Саме цей досвід «вагнерівці» і передавали бойовикам ХАМАС під час навчань у країнах Африки», - йдеться у заяві.

ХАМАС, ЦНС, вагнерівці
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