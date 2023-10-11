Кубраков: Ми завершили підготовку до опалювального сезону 2023/24

Понад 99% обʼєктів ЖКГ готові до нового опалювального сезону 2023/24 року.
Про завершення підготовки до холодів українських житлово-комунальних господарств повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає УНН.
“Ми завершили підготовку до опалювального сезону 2023/24. Станом на 1 жовтня понад 99% обʼєктів ЖКГ готові. Міст та громад на підконтрольних територіях, куди неможливо буде подати тепло, немає. У найближчі тижні тепло зʼявиться в усіх українських будинках, але відповідно до погодних умов у деяких громадах вже починають підключати до опалення соціальні обʼєкти”, — повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Рішення про завершення підготовчих робіт до осінньо-зимового періоду оголосили на черговому засіданні штабу, на якому про готовність своїх регіонів прозвітували очільники обласних військових адміністрацій, а також представники Міністерств, народні депутати і представники галузі.
Згідно з інформацією міністра Кубракова за час підготовки були створені необхідні резерви обладнання та матеріалів. А також профінансовані громади, які подавали запити на відновлення критичної інфраструктури.
Серед підготовчих заходів, зокрема, провели спеціальні навчання на випадок чергових атак росіян по українській критичній інфраструктурі. Працівники теплопостачальних підприємств, оператори газорозподільних систем, та працівники ДСНС відпрацювали можливості оперативного підключення обладнання в умовах пошкодження об’єктів тепло- та водопостачання.
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