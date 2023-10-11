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Мінюст Фінляндії: Уряд хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам

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Уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися, заявила міністерка юстиції Фінляндії Ліна Мері, повідомляє Yle.

"Ми не можемо залишатися у цій вічній патовій ситуації лише тому, що не можемо офіційно передати оповіщення (російським власникам нерухомості. – Ред.), – заявила очільниця Мін’юсту країни.

За її словами, яскравий приклад проблеми, обумовленої чинними вимогами законодавства, – арена Гельсінкі (колишня арена "Хартвалл"), що належить близьким до путіна російським олігархам геннадію тімченку й роману ротенбергу.

За даними видання, російські власники стали все частіше нехтувати своїми юридичними зобов'язаннями: їхнє житло занепадає, податки залишаються несплаченими, а житлові асоціації стикаються з несплаченими рахунками.

За даними фінських правоохоронних органів, почастішали й випадки стягнення з російських власників нерухомості, однак для цього потрібно попередити власників, але зв'язатися з росіянами практично неможливо.

На ситуацію також впливає те, що влітку фінська влада посилила обмеження на в'їзд для російських власників нерухомості, а у вересні заборонила в'їзд у країну на зареєстрованих у росії автомобілях. Банківські зв'язки між росією та Фінляндією слабшають, а рахунки росіян у фінських банках частково закриті.

За словами Мері, житлове законодавство треба скоригувати так, щоб такі повідомлення можна було отримувати й в електронному вигляді, оскільки поштовий зв'язок між росією та Фінляндією призупинено.

Фінські закони дозволяють публікувати попередження про конфіскацію нерухомості в газеті, якщо її власник невідомий. На думку Мері, така сама процедура має застосовуватись і у випадках, коли з іноземним власником житла неможливо зв'язатися.

Крім того, у Фінляндії можна застосувати досвід Іспанії, яка вимагає, щоб іноземні покупці нерухомості мали рахунок в іспанському банку чи місцеву контактну особу, зазначила міністерка.

Фінляндія, Ліна Мері
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