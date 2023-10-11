Ігнат: росіяни не полишають спроб отримати іранську балістичну зброю

Якщо росія отримає від Ірану балістичні ракети, це становитиме серйозну загрозу для України.

Таку думку висловив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами представника Повітряних сил, зараз війська країни-окупанта намагаються накопичити ракети власного виробництва для ударів по Україні. Разом з тим, росіяни не полишають спроб отримати іранську балістичну зброю.

Ігнат повідомив, що точні характеристики іранських ракет залишаються невідомими. При цьому він зазначив, що таке озброєння все одно може становити загрозу.

«Так, це серйозна загроза. Про ці ракети вже рік говорять. Наскільки вони ефективні та точні, ми не знаємо. Звичайно, Іран розповідатиме, що вони кращі за інших, але вони не кращі за Іскандер, це 100%. Але якщо росія їх отримає, це серйозна проблема», – заявив спікер.