Україна отримає 6,5 млн євро на потреби гуманітарного розмінування

Хорватія виділить Україні 5 млн євро на потреби гуманітарного розмінування, ще 1,5 млн євро пообіцяв виділити уряд Іспанії.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Про допомогу цих країн стало відомо під час проведення міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування в Україні, яка проходить у Хорватії.
У ній брали участь представники понад 40 іноземних держав – міністри оборони, закордонних справ, посли та керівники іноземних організацій.
«Прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрій Пленкович заявив, що вже завтра уряд цієї країни ухвалить надання Україні допомоги у гуманітарному розмінуванні у розмірі 5 мільйонів євро. Також міністр закордонних справ Іспанії з питань Європейського Союзу та співробітництва повідомив, що Іспанія виділить 1,5 мільйони євро на підтримку гуманітарного розмінування в Україні», – повідомила перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко.
Зазначимо, сьогодні голова Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що в Україні залишається замінованою 30% території – це 174 тисячі кв. кілометрів.
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