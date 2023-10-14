Кубраков: Судна продовжують рухатися «українським коридором», створеним після виходу росії із зернової угоди

Зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тисяч тонн знищеного зерна – це спроба росії поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час візиту прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте до Одеси, передає Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Кубракова, під час візиту Рютте побачив наслідки атак російської армії на інфраструктуру, залучену в аграрному експорті.

«17 масованих атак з моменту виходу росії з Зернової угоди, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тисяч тонн знищеного зерна – це спроба росії поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів», – заявив міністр.

Водночас, за словами Кубракова, судна продовжують рухатися «українським коридором», створеним після виходу росії з Чорноморської зернової угоди:

«На сьогодні вже 21 судно скористалися цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу».