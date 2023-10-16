WSJ: Напад ХАМАСу на Ізраїль поклав кінець союзу Нетаньяху та путіна

Протягом багатьох років прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтримував теплі відносини з російським диктатором володимиром путін. Втім, нещодавній напад ХАМАСу поклав кінець вищезгаданому союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як пише видання, навіть вторгнення росії на територію України й потепління у її відносинах з Іраном - не змогли підірвати співпрацю з Ізраїлем. Лідери країн продовжували підтримувати зв'язок, а Нетаньяху оголосив про позаблоковий підхід до війни в нашій країні, відмовившись надавати ЗСУ летальну допомогу або системи протиповітряної оборони.

"Тепер, після смертоносної атаки підтримуваних Іраном бойовиків ХАМАС на Ізраїль, ці розмови, схоже, припинилися. путін - один з небагатьох світових лідерів, який не подзвонив Нетаньяху, щоб висловити співчуття у зв'язку з загибеллю понад 1300 ізраїльтян, вбитих ХАМАСом під час цієї атаки", - розповідає WSJ.

З початку війни в Україні відзначаються більш широкі тектонічні зрушення, які відбуваються в ролі росії на Близькому Сході. У пошуках зброї й союзників путін трансформував свої відносини з Іраном й зміцнив зв'язки з арабськими країнами, такими як Єгипет, Ірак і Об'єднані Арабські Емірати.

"Тепер москва розглядається як закладка основи стратегічних відносин з Ісламською республікою, яка постачала тисячі БпЛА Shahed", - пише видання додавши, що росія, зі свого боку, поставила у відповідь навчально-тренувальні літаки Як-130 Ірану й розглядає можливість продажу Су-35, що може змінити баланс повітряних сил на Близькому Сході.

Протягом багатьох років росія й Іран підтримували зв'язки один з одним, втім їх відносини були засіяні недовірою, оскільки кожна зі сторін гралась у відносини із Заходом.

"росія шукає партнера, який може надати зброю, але її обійми з Іраном зумовлені також ширшими антизахідними настроями", - каже Ніколай Кожанов, експерт з російсько-іранських відносин в Катарському університеті.

Зокрема обійми Ірану та росії поширились на спонсорований Тегераном ХАМАС, який нещодавно вдерся в Ізраїль. За останній рік щонайменше дві делегації високого рівня прилітали до москви на переговори.

На вихідних ХАМАС подякував диктатору за позицію щодо "триваючої сіоністської агресії проти нашого народу і його неприйняття облоги Гази".

Зокрема російська федерація не засудила атаку терористів на Ізраїль, а депутат держдуми росії андрій гурульов, зі свого боку, відзначив союз Єрусалиму з США та союз москви з Іраном й "навколишнім мусульманським світом".

Зміцнення зв'язків москви з Іраном сьогодні є повторенням позиції Радянського союзу, який у часи холодної війни, аби протистояти американським партнерам й зберегти свої позиції в найбідніших країнах світу - озброїв найбільших ворогів Ізраїля. Це, зі свого боку, призвело до Шестиденної війни 1967 року і війни Судного дня шістьма роками пізніше.

"Тим часом кремль має внутрішні причини вітати війну далі від російських кордонів. Напередодні президентських виборів у росії, запланованих на березень, кремль шукає спосіб відволіктися від війни в Україні. путін часто підтримував своє 23-річне правління росією, використовуючи державні ЗМІ, щоб ігнорувати внутрішні проблеми, зосереджуючись на безладі за кордоном", - пише видання.

З минулих вихідних війна в Україні була витіснена з перших шпальт газет по всьому світу й у самій росії, де ЗМІ переключились на Ізраїль й Сектор Газа.

Зокрема російські високопосадовці вважають, що конфлікт в Ізраїлі є ударом по престижу США й змусить Вашингтон зробити оцінку власних можливостей щодо одночасного постачання допомоги Києву і Єрусалиму.

"путін у своїх перших коментарях щодо нападів ХАМАСу на початку минулого тижня розкритикував США, назвавши ці напади "яскравим прикладом провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході", які ніколи не захищали інтереси палестинців у мирних переговорах. У п'ятницю він заявив, що Ізраїль має право захищатися від нападів з боку ХАМАС, але закликав до мирних переговорів, які мають привести до створення незалежної палестинської держави", - додає видання.

Зокрема зі звинуваченнями в бік США виступив міністр закордонних справ сергій лавров. Через кілька днів після вторгнення ХАМАСу посадовець зустрівся з головою Ліги арабських держав Ахмедом Абуль Гейтом. Обидва закликали до негайного припинення вогню і проведення переговорів за міжнародної підтримки.

Інші ж кремлівські коментатори зловтішались над тим, що бойові дії в Ізраїлі означаються, що тепер два союзники США можуть бути позбавлені захисту. Пропагандист Соловйов, зі свого боку, перепостив новину про рішення Штатів в січні вивезти 300 000 американських 155-міліметрових артилерійських снарядів зі складу зброї в Ізраїлі й передати їх українським військовим.

Як відзначив видатний науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Томас Грем, російські ЗМІ ймовірно кидатимуться на будь-які хаотичні події в Ізраїлі чи деінде, аби відвертати увагу від внутрішніх проблем в росії.