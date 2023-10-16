Юсов: росія офіційно не оголошує масову мобілізацію через побоювання протестів

Влада росії боїться офіційно оголошувати масову мобілізацію через побоювання протестів.
Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.
Водночас він підкреслив, що мобілізацію в рф не припиняли і людей продовжують гнати на війну. Представник розвідки підкреслив, що йдеться про десятки тисяч людей на місяць.
"Машину готують до нових хвиль мобілізації. Юридично законодавство та повноваження репресивних органів збільшуються таким чином, щоб у будь-який момент несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могло зустрітися з відчутним опором", - сказав представник ГУР.
Він зазначив, що як би диктатура не ставилася до громадського бунту, але у кремлі його бояться, так само як самі росіяни бояться самої мобілізації.
"Бояться, що забиратимуть людей з вулиці. Так зараз роблять на окупованих територіях України. Зокрема, на Донбасі", - заявив Юсов.
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