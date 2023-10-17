Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

У МОЗ розповіли, як мають навчатися діти, які не отримали щеплення

171

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що діти, які не отримали щеплення можуть навчатися дистанційно або за індивідуальною формою. Обмеження не стосуватимуться дітей, які мають протипоказання.

У МОЗ кажуть, в Україні достатньо доз, щоб забезпечити вакцинацію всім дітям.

Важливо, те, що вакцина від кору не тільки захищає щеплену дитину, а й сприяє загальному здоров’ю нації.

Діти, які не пройшли вакцинацію, а заходяться в колективі, можуть стати джерелом поширення кору.

Графік щеплень для дітей варто уточнити у сімейного лікаря. Якщо дитина не прикріплена до сімейного лікаря, їй буде розроблений індивідуальний план щеплень.

Заступних Міністра охорони здоров’я Ігор Кузін попередив, що якщо продовжуватиметься недбалість щодо щеплення, в Україні може виникнути спалах кору.

Для захисту населення повинно бути 95% щеплених людей щорічно.

Першу вакцину від кору дитина повинна отримати у віці до одного року.

МОЗ, Кузін
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 17 октября 2023
Понедельник, 16 октября 2023
Воскресенье, 15 октября 2023
Суббота, 14 октября 2023
Пятница, 13 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023