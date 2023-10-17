У МОЗ розповіли, як мають навчатися діти, які не отримали щеплення

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що діти, які не отримали щеплення можуть навчатися дистанційно або за індивідуальною формою. Обмеження не стосуватимуться дітей, які мають протипоказання.
У МОЗ кажуть, в Україні достатньо доз, щоб забезпечити вакцинацію всім дітям.
Важливо, те, що вакцина від кору не тільки захищає щеплену дитину, а й сприяє загальному здоров’ю нації.
Діти, які не пройшли вакцинацію, а заходяться в колективі, можуть стати джерелом поширення кору.
Графік щеплень для дітей варто уточнити у сімейного лікаря. Якщо дитина не прикріплена до сімейного лікаря, їй буде розроблений індивідуальний план щеплень.
Заступних Міністра охорони здоров’я Ігор Кузін попередив, що якщо продовжуватиметься недбалість щодо щеплення, в Україні може виникнути спалах кору.
Для захисту населення повинно бути 95% щеплених людей щорічно.
Першу вакцину від кору дитина повинна отримати у віці до одного року.
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