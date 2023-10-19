Байден має намір звернутися до Конгресу з проханням виділити «безпрецедентний» пакет підтримки для Ізраїлю

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що має намір звернутися до Конгресу з проханням виділити «безпрецедентний» пакет підтримки для Ізраїлю. Про це глава Білого дому повідомив під час візиту до Тель-Авіву.
«Пізніше цього тижня я збираюся надіслати запит до Конгресу США надати безпрецедентний пакет оборонної підтримки Ізраїлю», – сказав Байден.
Американський президент зазначив, що Сполучені Штати планують зберегти «повністю забезпеченою» ізраїльську систему ППО «Залізний купол».
Глава Білого дому розповів, що віддав розпорядження про виділення $100 млн на гуманітарну допомогу для людей у Секторі Гази. З його слів, ці кошти мають допомогти понад мільйону постраждалих від конфлікту.
Байден підкреслив, що Ізраїль погодився на те, щоби дозволити доступ гуманітарної допомоги в Газу з території Єгипту.
«Я попросив ізраїльський уряд, з яким я зустрічався вранці, погодитися на доставку життєво необхідної гуманітарної допомоги цивільним особам у Газі, виходячи з розуміння того, що це перевірятиметься, а також що допомога має надходити до цивільних, а не до ХАМАСУ», – вказав президент США.
Глава Білого дому також поінформував, що Сполучені Штати перекидають у регіон потужні сили, в тому числі дві авіаносні групи з метою стримування агресії та недопущення розширення конфлікту.
Водночас Байден закликав громадян Ізраїлю «не піддаватися люті» та пам'ятати, що «більшість палестинців – це не ХАМАС».
«Після 11 вересня ми були розлючені в Сполучених Штатах. І хоча ми прагнули справедливості й досягли її, ми також припускалися помилок», – додав американський лідер.
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