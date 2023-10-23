Юсов: росія кидає на війну в Україну мобілізованих без патріотизму, мотивації та якісної підготовки

У росії щомісяця мобілізують понад 20 тис. осіб для війни в Україні. Втім всі вони без патріотизму, мотивації та якісної підготовки.
Про це розповів в інтерв’ю Еспресо представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
«Понад 20 тисяч на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Це рекрутинг і серед ув’язнених, і серед боржників, якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців там мова не йде. Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють», – розповів Юсов.
За його словами, російське командування часто практикує “примусове підписання контракту” із колишніми військовослужбовцями.
«Коли начебто викликають на звірку у військкомат, кладуть контракт і в принципі назад людина не виходить, бо інакше йому погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. І от так частина опиняється на фронті», – додав представник ГУР.
Він зазначив, що через це говорити про мотивацію цих людей, з точки зору ідеології, з точки зору любові до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони.
Також кремль віддає перевагу прихованій мобілізації й уникає масового залучення до бойових дій населення європейської частини рф.
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