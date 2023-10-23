Ігнат: Ворог купує двигуни для безпілотників на AliExpress

росія намагається атакувати територію України безпілотниками невстановленого типу. З уламків видно, що ворог купує двигуни для безпілотників на AliExpress. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, це підтверджує аналіз уламків цих безпілотників.

"Є уламки, видно з чого вони зроблені. Фактично там з AliExpress куплені двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли, як кажуть, "з палок" ліплять цей літак і запускають його в сторону нашої держави", – зазначає Ігнат.

За словами речника, ці безпілотники все одно залишаються небезпечними, адже здатні нести декілька кілограмів вибухівки.