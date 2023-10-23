До нападу на Ізраїль сайт бойового крила ХАМАС перебував на українському хостінгу, - дослідження

За кілька днів після нападу бойовиків терористичної організації ХАМАС на Ізраїль сайт бойового крила "Бригад аль-Кассама" перебрався на російський хостинг із українського.

Про це йдеться в матеріалі Insikt Group, відділу досліджень загроз приватної розвідувальної компанії Recorded Future, з яким ознайомилася російська "Медуза".

Так, з 28 травня 2021 року до 11 жовтня 2023 року сайт alqassam.ps використовував IP-адресу з українським хостингом Oleksandr Siedinkin.

Повідомляється, що з 7 жовтня, дня вторгнення ХАМАС до Ізраїлю, сайт відкривався зі змінним успіхом. Починаючи з 11 жовтня цей домен став використовувати кілька різних IP-адрес. На думку дослідників, це було зроблено для захисту ресурсу від блокувань та атак на кшталт "відмова в обслуговуванні" (DoS).

Вже 11 жовтня сайт бойового крила ХАМАС перебрався на російську IP-адресу та хостинг VDSina компанії "Хостинг-технології". 15 жовтня сайт бойового крила ХАМАС також став одночасно використовувати IP-адреси компаній у Лівані та Панамі.