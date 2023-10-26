Bloomberg: Напруженість у відносинах між Урсулою фон дер Ляєн та Шарлем Мішелем підірвала ефективність ЄС

Напруженість у відносинах між президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Євроради Шарлем Мішелем підірвала ефективність Європейського Союзу, особливо в умовах активних воєнних конфліктів в Україні та Ізраїлі, а також збільшила складність вирішення торгових суперечок з Китаєм.

Про це пише Bloomberg.

Видання пише, що розкол у верхівці ЄС заважає ефективності союзу і залишають блок розбитим у той час, коли йому потрібно представити надійний фронт у зростаючому списку проблем, пов’язаних із війнами в Україні та Ізраїлі, а також – для посилення торгових зв’язків з Китаєм.

Торгові суперечки з Китаєм вимагають об'єднаних позицій ЄС для захисту своїх інтересів у глобальних економічних відносинах. Напруженість між лідерами Єврокомісії та Євроради може призвести до затягнутих переговорів та зниження впливу ЄС в цих питаннях.

Ця напруженість та розбіжності між керівниками ЄС завдають шкоди спільним зусиллям у реагуванні на глобальні виклики. Воєнні конфлікти в Україні та Ізраїлі потребують об'єднаних зусиль для сприяння миру та стабільності, але розколи внутрішньої політики ЄС можуть ускладнювати координацію дій та прийняття рішень.

Як пише Bloomberg, спочатку напругу було помітно у США, коли обидва лідери провели окремі зустрічі з президентом Джо Байденом. Пізніше стало відомо, що цього тижня фон дер Ляєн проводить великий міжнародний саміт, на який вона не запросила Шарля Мішеля. Відповідно до правил ЄС, країни-члени спільно визначають курс зовнішньої політики блоку. У той час, коли Китай і США дедалі рішучіше захищають свої економічні інтереси, фон дер Ляєн вирішила шукати більшого впливу в цій сфері.

Союзники фон дер Ляєн стверджують, що її стиль правління допоміг їй зробити більше, ніж будь-який з її попередників. Вона була голосом моральної ясності після того, як росія вторглася в Україну, і підштовхнула блок прийняти суворі санкції в той час, коли самі лідери — особливо лідери Франції та Німеччини — були більш боязкими, але зрештою вони опам'яталися.

В той же час, повідомляється, що дії фон дер Ляєн призвели до розбрату з колегами, оскільки багато держав-членів приватно звинуватили її в тому, що вона не згадала належним чином гуманітарну ситуацію в Газі, до якої позиція Ради приділяла б більшу увагу.

Розкритикували колеги і реакцію фон дер Ляєн на конфлікт на Близькому Сході. Вона поспішно заявила про повну підтримку Ізраїля з боку ЄС і засудила напад ХАМАС у той час, як Євросоюз вже виробив спільну позицію, яку координував головний дипломат Жозеп Боррель.

За лаштунками європейські дипломати були в основному одностайні в несхваленні дій фон дер Ляєн, і кільком офіційним особам довелося налагоджувати відносини з регіональними сусідами Ізраїлю після того, як вона пізніше відвідала ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.