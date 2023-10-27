Мішель: ЄС не розглядає участь ХАМАС у мирній конференції стосовно війни на Близькому Сході

Євросоюз не розглядає участь ХАМАС, який є терористичним рухом, у мирній конференції стосовно війни на Близькому Сході, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє The Guardian.
Відповідаючи на запитання про пропоновану мирну конференцію, Шарль Мішель сказав, що ця ідея вже обговорювалася під час зустрічі в Єгипті.
"Ми сподіваємося, що найближчими тижнями і місяцями ми зможемо домогтися прогресу", - сказав він.
Мішель також зазначив, що ХАМАС є терористичною організацією, і він не бачить жодної ролі ХАМАСу в конференції, у якій братиме участь ЄС.
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