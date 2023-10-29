У НСЗУ розповіли про строки дії електронних рецептів

У Національній службі здоров’я інформують, що електронний рецепт на наркотичні ліки дійсний 10 календарних днів, на ліки за програмою реімбурсації “Доступні ліки” - 30 календарних днів, на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власні кошти - 90 календарних днів.
Про це повідомляє НСЗУ, передає Укрінформ.
Відлік іде з дати створення е-рецепту (тобто, коли лікар поставив електронний підпис). Знайти відповідну аптеку можна, скориставшись дашбордом “Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом".
Електронний рецепт – це електронний документ, який створюється, зберігається і передається з використанням медичної інформаційної системи в електронній системі охорони здоров'я (eHealth).
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023