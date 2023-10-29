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У НСЗУ розповіли про строки дії електронних рецептів

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У Національній службі здоров’я інформують, що електронний рецепт на наркотичні ліки дійсний 10 календарних днів, на ліки за програмою реімбурсації “Доступні ліки” - 30 календарних днів, на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власні кошти - 90 календарних днів.

Про це повідомляє НСЗУ, передає Укрінформ.

Відлік іде з дати створення е-рецепту (тобто, коли лікар поставив електронний підпис). Знайти відповідну аптеку можна, скориставшись дашбордом “Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом".

Електронний рецепт – це електронний документ, який створюється, зберігається і передається з використанням медичної інформаційної системи в електронній системі охорони здоров'я (eHealth).

НСЗУ, eHealth, електронний рецепт
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