країн G7 засудили знищення росією зернової інфраструктури України

Міністри торгівлі країн G7 засудили агресивну війну російської федерації проти України та знищення її зернової інфраструктури.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів за підсумками дводенних переговорів в Осаці.

Міністри G7 заявили, що вони найрішучішим чином засуджують жорстоку, неспровоковану, невиправдану та незаконну агресивну війну росії проти України.

Зокрема, міністри розкритикували знищення української інфраструктури експорту зерна під час вторгнення, а також одностороннє рішення москви про припинення своєї участі в зерновій угоді.

«Міністри країн G7 підтримують право України продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію найоптимальнішими маршрутами», – заявили вони.

Нагадаємо, за останні три місяці росіяни, здійснюючи атаки по припортовій інфраструктурі України, знищили майже 300 тисяч тонн зерна.

Тим часом у вересні із чорноморських портів вдалося вивезти 50 тисяч тонн агропродукції за допомогою тимчасового коридору.