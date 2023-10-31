Кірбі: США задіють дві авіаносні ударні групи на Близькому Сході

США надсилають “сильний” сигнал стримування Ірану на тлі побоювань ескалації конфлікту. Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише УНН з посиланням на CNN.
“Ми посилаємо сигнал усім гравцям, в тому числі і Ірану, що ми будемо дуже серйозно ставитися до інтересів нашої національної безпеки. Ми будемо захищати і обороняти наші війська. І ми зробимо це в той час і в той спосіб, який ми оберемо. Якщо доведеться, ми будемо діяти для продовження захисту наших військ і наших об’єктів. Ми довели, що будемо наносити удари і діяти для цього. І це потужний сигнал, який Іран має зрозуміти”, — сказав Джон Кірбі.
Представник Білого дому відзначив, що через серйозне ставлення до інтересів національної безпеки США в регіоні, президент Джо Байден прийняв рішення про задіяння двох авіаносних ударних груп.
Президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив у неділю, що Ізраїль “перетнув червоні лінії” і це “може змусити всіх вжити заходів”. Деякі експерти не виключають, що війна Ізраїлю з ХАМАСом переросте в ширший конфлікт на Близькому Сході.
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