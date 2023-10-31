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Кірбі: США задіють дві авіаносні ударні групи на Близькому Сході

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США надсилають “сильний” сигнал стримування Ірану на тлі побоювань ескалації конфлікту. Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише УНН з посиланням на CNN.

“Ми посилаємо сигнал усім гравцям, в тому числі і Ірану, що ми будемо дуже серйозно ставитися до інтересів нашої національної безпеки. Ми будемо захищати і обороняти наші війська. І ми зробимо це в той час і в той спосіб, який ми оберемо. Якщо доведеться, ми будемо діяти для продовження захисту наших військ і наших об’єктів. Ми довели, що будемо наносити удари і діяти для цього. І це потужний сигнал, який Іран має зрозуміти”, — сказав Джон Кірбі.

Представник Білого дому відзначив, що через серйозне ставлення до інтересів національної безпеки США в регіоні, президент Джо Байден прийняв рішення про задіяння двох авіаносних ударних груп.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив у неділю, що Ізраїль “перетнув червоні лінії” і це “може змусити всіх вжити заходів”. Деякі експерти не виключають, що війна Ізраїлю з ХАМАСом переросте в ширший конфлікт на Близькому Сході.

Кірбі
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