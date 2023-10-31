Діалог між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зірвався

Ізраїль та ХАМАС вели переговори про звільнення заручників, яких захопили палестинські бойовики, але діалог зірвався з двох причин.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на чиновників, знайомих із ситуацією.

За даними журналістів, переговори було призупинені у п'ятницю після того, як Ізраїль відмовив ХАМАС у постачанні палива до Гази, а бойовики, у свою чергу, відмовилися гарантувати одномоментне звільнення великої кількості іноземних полонених.

Неназваний чиновник заявив, що обговорення перервалося ще до того, як Ізраїль розпочав другу фазу свого наступу у п'ятницю ввечері та відправив наземні війська до Сектору Гази.

«Переговори у четвер йшли дуже добре, і учасники переговорів сподівалися, що угода може бути досягнута у вихідні. Але розбіжності виникли рано-вранці в п'ятницю, що призвело до глухого кута», – сказало джерело.

За даними ЗМІ, учасники переговорів також «заявили, що зберігають надію» на повернення всіх полонених.