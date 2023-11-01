Макрон та Мецола розставили акценти щодо найактуальніших питань міжнародної політики

Президент Франції Емманюель Макрон та президент Європарламенту Роберта Мецола заявили про непохитну підтримку України.
Як передає кореспондент Укрінформу, у спільній заяві для преси у Парижі лідери розставили акценти щодо найактуальніших питань міжнародної політики.
"Ми поділяємо щодо України ту саму позицію, що і Європейський Союз, і ми в цьому єдині, ми будемо непохитно підтримувати її і надалі і робити все необхідне в межах Європейського Союзу", - наголосив Макрон.
Своєю чергою Мецола заявила про "солідарність і єдність" з Україною, яка продовжує тримати "східний фронт" Європи, від якого не можна відволікатись навіть на тлі загострення на Близькому Сході.
"Розуміючи ситуацію на Близькому Сході, ми продовжуємо висловлювати підтримку Ізраїлю та засуджувати терористів ХAMACу. Останній не представляє палестинський народ, а народ не повинен страждати через терористів", - сказав французький лідер.
Водночас очільниця ЄП нагадала, що резолюція Європарламенту від 19 жовтня містить чіткий заклик до "гуманітарної паузи", а також до звільнення всіх заручників.
Назвавши Францію "провідним актором Європейського проєкту", Мецола також наголосила на необхідності спільно готувати "підґрунтя для розширення нашого Союзу". Хоча, за її словами, це у декого викликає певні побоювання, кожна країна має торувати свій власний шлях, необхідно показати, що "реформована та розширена Європа з безпекою, миром та добробутом – це наша найкраща відповідь популізму та екстремізму".
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