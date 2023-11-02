FT: Захід минулої осені попередив росію про наслідки застосування ядерної зброї у війні проти України

США, Велика Британія і Франція минулої осені попередили росію про наслідки застосування ядерної зброї у її повномасштабній війні проти України, що на тривалий час усунуло ядерну загрозу з російської риторики.
Про це йдеться в матеріалі голови московського бюро Financial Times Макса Седдона, пише "Європейська правда".
Президент РФ Владімір Путін уперше натякнув на можливість завдати обмеженого ядерного удару по Україні у промові напередодні повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. А після анексії чотирьох українських областей – пообіцяв "використовувати всі засоби, які є в нашому розпорядженні" для захисту цих завоювань.
"Ці погрози спонукали США, Велику Британію і Францію пообіцяти відповідь за допомогою конвенційних озброєнь", – пише Седдон, посилаючись на неназваних чинних нинішніх і колишніх посадовців.
За словами співрозмовників FT, свою роль зіграв і лідер Китаю Сі Цзіньпін, який особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї, зокрема під час візиту до Москви в березні 2023 року.
Раніше про можливу конвенційну відповідь Заходу на ядерний удар Росії по Україні допускали експерти. Співрозмовники журналістів у НАТО говорили про "фізичну відповідь", але без конкретики.
Зрештою, вже минулої осені Путін визнав, що використання тактичної ядерної зброї не має "ні політичного, ні військового сенсу", і практично перестав говорити про ядерні погрози.
Нині ж РФ вдається до теми ядерної зброї, намагаючись стримувати подальшу військову підтримку України з боку Заходу, пише Макс Седдон із Financial Times, посилаючись на опитаних експертів.
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