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Financial Times: Україна стала альтернативою зберігання європейського газу

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Україна стала альтернативою зберігання газу, незважаючи на ризики через військове вторгнення росії. У тому числі тому, що запропонувала такі стимули, як дешеві тарифи на зберігання та звільнення від митних зборів протягом трьох років, що дозволяє легко реімпортувати газ до ЄС.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Зазначається, що резервуари здебільшого розташовані глибоко під землею на заході країни, далеко від лінії фронту, і наразі містять понад 2 мільярди кубометрів газу, що належить структурам ЄС. Наразі НАК "Нафтогаз" запропонувала іноземним замовникам понад 10 млрд кубометрів - третину національної потужності України.

Водночас, ЄС та Україна також обговорюють можливість застрахувати сховища від збитків, завданих війною. Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов сказав, що будь-які гарантії сприятимуть подальшому збільшенню використання українських сховищ, але додав, що не очікує, що страхування буде життєздатним в "осяжному для огляду майбутньому".

"Нафтогаз" заявив, що 128 його об’єктів по всій країні були пошкоджені російськими атаками з січня по жовтень цього року, хоча представники галузі зазначають, що жодне підземне сховище не постраждало.

газ, Financial Times, Чернишов
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