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Ігнат: окупанти перекинули свою авіацію з тимчасово окупованого Бердянська у Таганрог

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Окупанти після ударів ЗСУ ракетами Atacms перекинули з тимчасово окупованого Бердянська у Таганрог свою авіацію. За попередніми даними, йдеться про 21 гвинтокрил типу Ка-52 і Мі-8. Такі дії рашистів прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Зазначається, що таким чином ворог намагається прибрати свої борти з зони досяжності американських далекобійних ракет, які Україна отримала нещодавно.

Крім того, Ігнат припускає, що після отримання винищувачів F-16 росіяни зроблять те ж саме.

«Якщо з'являються засоби ураження з відповідним радіусом дії і технічними характеристиками, то противник повинен якось реагувати – це очевидно. Ми бачили в Криму наслідки, так сталося і з російським флотом, який відійшов на бази Новоросійська і так далі. Тому якщо в Україні з'являються засоби, які можуть дістати противника, то противник буде на це реагувати», – додав він.

Ігнат
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