Юсов: Нема жодних підстав вважати, що ворог повернувся до норм міжнародного права

У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що росія не змінила своїх планів щодо масованих ракетних ударів по Україні, як це вона робила минулої зими.
Як пишуть Факти, про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.
За його словами, Україна готується до терористичних атак з боку росіян. І нема жодних підстав вважати, що ворог змінив свою тактику чи повернувся до норм міжнародного права або принципів гуманізму.
Андрій Юсов наголосив, що держава-терорист продовжує щодня бити по наших містах, знищувати цивільну інфраструктуру і вбивати українців. Тому ймовірність атак на критичну інфраструктуру взимку – це абсолютно ймовірний сценарій.
На запитання, чи має наша розвідка дані, коли саме росіяни можуть почати атаки, Андрій Юсов відповів ствердно. За його словами, триває постійний збір інформації з різних джерел.
«Такі дані є, і вони враховуються у загальних планах із протидії подібним атакам», – заявив Андрій Юсов.
Проте чітку дату початку ракетних атак у ГУР не беруться називати, адже росіяни можуть в останній момент скоригувати своє рішення.
«Тому робити якісь анонси буде неправильно. На будь-який сигнал повітряної тривоги треба зважати всім – і цивільним, і військовим», – наголосив представник ГУР.
Щодо ракет, то їхнє виробництво в росії продовжується. Та росіяни і близько не можуть повернутися до рівня тих запасів, які мали станом на 23 лютого 2022 року.
За словами Андрія Юсова, тогорічні ракетні атаки, коли ворог випускав по Україні понад 100 ракет, не дали йому очікуваного результату, а лише виснажили запаси. Цьогоріч удари можуть бути меншими, проте навіть 20, 30 ракет чи 100 – це серйозний виклик і загроза для інфраструктури та Сил оборони України.
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