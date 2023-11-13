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Фінляндія: Ми позитивно ставимося до арешту російських активів і передачі доходів від них Україні

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Фінляндія підтримує передачу заморожених активів рф за кордоном для допомоги Україні.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

“Ми позитивно ставимося до арешту заморожених російських активів і перепрофілювання доходів від цих активів для підтримки України. Спільно з країнами-партнерами необхідно знайти правове рішення для перепрофілювання заморожених активів”,- наголосив Тавіо.

Нагадаємо, судові пристави Фінляндії конфіскували земельні ділянки з нерухомістю бориса альошина, який обіймає відповідальні посади в компаніях, що виробляють винищувачі МіГ, “Сухий” і дрони “Оріон”.

Фінляндія, Тавіо
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