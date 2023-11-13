Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

КСУ: На першому засіданні Дорадча група експертів ухвалила два ключові рішення

136

Перше засідання Дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка була сформована для сприяння в оцінці моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України (КСУ), відбулося в неділю, 12 листопада.

"На своєму першому засіданні Дорадча група експертів ухвалила два ключові рішення, необхідні для початку її роботи - обрала голову та секретаря, а також затвердила Положення про Дорадчу групу експертів. Головою Дорадчої групи експертів обрали Алеша Залара, а секретарем Дорадчої групи експертів - Ярослава Романюка", - повідомляє пресслужба Конституційного суду.

Голова Дорадчої групи експертів у своєму вітальному слові подякував колегам за довіру та наголосив на важливості співпраці між усіма членами групи.

"Голова Дорадчої групи експертів є одним із шести рівних членів цієї групи, ми це пам'ятаємо. І надзвичайно важливо, щоб ми продовжували нашу роботу так само плідно, як ми її розпочали, коли ми працювали над підготовкою до цього засідання", - зазначив він.

Залар також повідомив, що Дорадча група експертів продовжить працювати над проєктом Методології оцінювання моральних якостей та рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, щоб напрацювати остаточну версію документа вже найближчим часом.

Окрім цього, голова ДГЕ запросив представників громадянського суспільства до співпраці.

"Для нас дуже важливо мати співпрацю з вами, отримувати інформацію від вас у цьому процесі. Оскільки є законодавча вимога, що нам необхідно зібрати всю інформацію про кандидатів, провести належне оцінювання такої інформації, відстежити все те, що є важливим у процесі проведення співбесід з кандидатами. Тому ми всіляко заохочуємо таку співпрацю з українськими стейкхолдерами. Це є важливою частиною процесу", - наголосив він.

Він наголосив, що Дорадча група експертів максимально прозоро виконуватиме свою роботу.

"Усі ми дуже добре усвідомлюємо важливість того, щоб наша діяльність була максимально прозорою, зокрема коли йдеться про процес ухвалення рішень і результати, яких ми досягаємо", - зауважив Залар і додав, що українське суспільство має можливість допомагати Дорадчій групі експертів у їхній роботі. Він також закликав стежити за роботою ДГЕ на офіційному сайті КС та сторінках ДГЕ в соціальних мережах.

КСУ, ДГЕ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 13 ноября 2023
Воскресенье, 12 ноября 2023
Суббота, 11 ноября 2023
Пятница, 10 ноября 2023
Четверг, 9 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023