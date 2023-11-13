КСУ: На першому засіданні Дорадча група експертів ухвалила два ключові рішення

Перше засідання Дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка була сформована для сприяння в оцінці моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України (КСУ), відбулося в неділю, 12 листопада.

"На своєму першому засіданні Дорадча група експертів ухвалила два ключові рішення, необхідні для початку її роботи - обрала голову та секретаря, а також затвердила Положення про Дорадчу групу експертів. Головою Дорадчої групи експертів обрали Алеша Залара, а секретарем Дорадчої групи експертів - Ярослава Романюка", - повідомляє пресслужба Конституційного суду.

Голова Дорадчої групи експертів у своєму вітальному слові подякував колегам за довіру та наголосив на важливості співпраці між усіма членами групи.

"Голова Дорадчої групи експертів є одним із шести рівних членів цієї групи, ми це пам'ятаємо. І надзвичайно важливо, щоб ми продовжували нашу роботу так само плідно, як ми її розпочали, коли ми працювали над підготовкою до цього засідання", - зазначив він.

Залар також повідомив, що Дорадча група експертів продовжить працювати над проєктом Методології оцінювання моральних якостей та рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, щоб напрацювати остаточну версію документа вже найближчим часом.

Окрім цього, голова ДГЕ запросив представників громадянського суспільства до співпраці.

"Для нас дуже важливо мати співпрацю з вами, отримувати інформацію від вас у цьому процесі. Оскільки є законодавча вимога, що нам необхідно зібрати всю інформацію про кандидатів, провести належне оцінювання такої інформації, відстежити все те, що є важливим у процесі проведення співбесід з кандидатами. Тому ми всіляко заохочуємо таку співпрацю з українськими стейкхолдерами. Це є важливою частиною процесу", - наголосив він.

Він наголосив, що Дорадча група експертів максимально прозоро виконуватиме свою роботу.

"Усі ми дуже добре усвідомлюємо важливість того, щоб наша діяльність була максимально прозорою, зокрема коли йдеться про процес ухвалення рішень і результати, яких ми досягаємо", - зауважив Залар і додав, що українське суспільство має можливість допомагати Дорадчій групі експертів у їхній роботі. Він також закликав стежити за роботою ДГЕ на офіційному сайті КС та сторінках ДГЕ в соціальних мережах.