Боррель анонсував приїзд місії ЄС в Україну на початку грудня

На початку грудня місія Європейського Союзу відвідає Україну для обговорення пропозицій можливих гарантій Співтовариства Києву у сфері безпеки.

Про це в понеділок у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, питання військової підтримки та безпекових зобов'язань Україні було предметом обговорення міністрів закордонних справ.

"Як вам відомо, на останній Раді Європейського Союзу я отримав завдання від європейських лідерів розробити безпекові зобов'язання Європейського Союзу перед Україною. Ми працюємо над цим із країнами-членами. На початку місяця я відправлю в Україну місію, щоб обговорити з українцями наші пропозиції. Якщо я зможу поїхати, я був би дуже радий, але в будь-якому разі заступник генерального секретаря з питань безпеки та оборони поїде до України і представить пропозиції, які держави-члени все ще обговорюють", - розповів Боррель.

При цьому він додав, що ці пропозиції передбачатимуть ініціативу створити в Європейському фонді миру призначений для України розділ, і цю ініціативу буде представлено Раді Європейського Союзу в грудні.

Високий представник також повідомив, що ЄС продовжує навчання українських солдатів, яких уже 30 тис., що на 10 тис. більше, ніж планувалося. Крім того, предметом обговорення була і Формула миру президента України Володимира Зеленського.

Боррель повідомив, що глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба, який через відеозв'язок узяв участь у засіданні, розповів про поточні пріоритети і потреби напередодні зими.

"Нам відомо, що путін знову намагається використати як зброю голод і зиму, холод і продовольство, збільшуючи націленість на енергетичну та експортну інфраструктуру України з руйнівними наслідками не лише для України, а й усього світу. Ми маємо продовжувати нашу підтримку Україні. путін вірить, що демократія - слабка, і система громадської думки, якої немає в росії, здасться першою. І ми маємо йому показати, що цього не станеться. Ми залишаємося відданими відновити, реформувати і підтримувати Україну на шляху приєднання до ЄС", - запевнив високий представник ЄС.