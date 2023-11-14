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Юрист розповів, чи можуть мобілізувати поліцейського

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Мобілізація в Україні триває. Від початку мобілізації після повномасштабного вторгнення росії, оголошення воєнного стану в Україні ухвалюються нові правила та закони щодо призову на військову службу.

Юрист Євген Довбак стверджує, що в першу чергу мобілізації не підлягають наступні категорії осіб:

  • особи, заброньовані установами, органами державної влади (що підтверджується відповідними довідками),
  • особи з інвалідністю, або ті, які не придатні до військової служби (має підтверджуватися довідкою та висновком ВЛК),
  • батьки, чоловіки та жінки, які утримують 3-х і більше дітей віком до 18 років,
  • чоловік або жінка, які самостійно виховують одну дитину.

За словами юриста, згідно з українським законодавством, поліцейські належать до тієї категорії, якій надається відстрочка від призову на військову службу під час загальної мобілізації. Тому поліцейські воюють на фронті в добровільному порядку.

мобілізація, поліція, Довбак
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