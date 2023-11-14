Юрист розповів, чи можуть мобілізувати поліцейського

Мобілізація в Україні триває. Від початку мобілізації після повномасштабного вторгнення росії, оголошення воєнного стану в Україні ухвалюються нові правила та закони щодо призову на військову службу.

Юрист Євген Довбак стверджує, що в першу чергу мобілізації не підлягають наступні категорії осіб:

особи, заброньовані установами, органами державної влади (що підтверджується відповідними довідками),

особи з інвалідністю, або ті, які не придатні до військової служби (має підтверджуватися довідкою та висновком ВЛК),

батьки, чоловіки та жінки, які утримують 3-х і більше дітей віком до 18 років,

чоловік або жінка, які самостійно виховують одну дитину.

За словами юриста, згідно з українським законодавством, поліцейські належать до тієї категорії, якій надається відстрочка від призову на військову службу під час загальної мобілізації. Тому поліцейські воюють на фронті в добровільному порядку.