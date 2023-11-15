Мельничук: Уряд надав ПФУ можливість призначати житлові субсидії

Уряд удосконалив порядок надання населенню житлових субсидій, надавши Пенсійному фонду (ПФУ) можливість призначати виплати за декларативним принципом.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
«Надано Пенсійному фонду України можливість призначати житлові субсидії громадянам за декларативним принципом на зазначену у спрощеній заяві про призначення та надання житлової субсидії адресу домогосподарства», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що відповідні зміни внесені до постанови Кабміну від 21 жовтня 1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого тазу, твердого та рідкого пічного побутового палива» та до постанови Кабміну від 13 червня 2023 року №601 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».
Також змінено логіку ідентифікації переліку наявних житлово-комунальних послуг за адресою домогосподарства, коли співставлення адреси потенційних/фактичних отримувачів житлових субсидій здійснюватиметься Пенсійним фондом, а не їх надавачами/виконавцями.
Крім того, уряд передбачив можливість продовження на 10 робочих днів строку розгляду спрощеної заяви на призначення субсидії у разі виявлення фактів, які потребують додаткової перевірки.
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