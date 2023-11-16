Ердоган: Я відкрито кажу, що Ізраїль є терористичною державою

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив, що Ізраїль є "терористичною державою", яка здійснює військові злочини та порушує міжнародне право в Газі. Про це він заявив у турецькому парламенті, передає Анадолу.

За словами Ердогана, військова кампанія Ізраїлю проти палестинського радикального угруповання ХАМАС в Секторі Гази стала одним із "найпідступніших нападів в історії людства за необмеженої підтримки Заходу".

"Я відкрито кажу, що Ізраїль є терористичною державою. Ви називаєте ХАМАС терористичною організацією. ХАМАС - політична партія, яка взяла участь та перемогла на виборах у Палестині. Після перемоги на виборах ви відібрали у нього ці права. Ізраїль та Америка відібрали разом", - заявив президент Туреччини.

За його словами, бойовики ХАМАСу, які здійснили напад на Ізраїль 7 жовтня, "захищають свої землі, честь і життя всупереч окупаційній політиці", і є "борцями опору".

Ердоган закликав судити ізраїльських лідерів за військові злочини в Міжнародному суді ООН у Гаазі.

Також президент Туреччини закликав прем’єр-міністра Ізраїлю визнати, що його країна має ядерну зброю, та зазначив, що "Ізраїль може мати стільки ядерних бомб, скільки захоче. Але чим би він не володів, він все одно піде".

Турецький лідер наголосив, що якщо Ізраїль продовжить "свою бійню" так само, то повсюдно буде зафіксовано, що "це терористична держава, яку прокляв увесь світ".