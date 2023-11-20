Україна і США обговорили питання конфіскації суверенних активів рф

Генеральний прокурор Андрій Костін та спеціальна представниця США з питань відновлення економіки України Пенні Пріцкер обговорили питання конфіскації російських активів.
Про це повідомив Офіс генпрокурора у неділю, 19 листопада.
Вказано, що їхня зустріч відбулася на полях міжнародного форуму з безпеки у канадському Галіфаксі.
"Під час зустрічі обговорили надважливе питання конфіскації суверенних активів рф та спрямування їх на допомогу Україні", – йдеться у повідомленні.
Костін наголосив на необхідності якнайшвидше розпочати їх конфіскацію, "тому що люди не повинні чекати на справедливість десятиліттями".
Генпрокурор також зауважив, що стратегічна підтримка США є життєво важливою для України.
"Я твердо переконаний, що завдяки лідерству Сполучених Штатів та інших союзників України ми зупинимо росію і змусимо агресора заплатити за всі скоєні злочини", – зазначив він.
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