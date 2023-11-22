Стефанішина: Деякі країни використовують прагнення України вступити в ЄС у своїх власних інтересах

Деякі країни намагаються "виторгувати" свої очікування в обмін на згоду щодо рішення про вступ України в ЄС. Про це в ефірі єдиного телемарафону сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.

«Деякі країни використовують цей історичний момент для того, шоб переслідувати свої власні інтереси, підвищувати ставки… Ми наполягаємо в нашій комунікації з такими столицями як Німеччина, Австрія, Франція, інші країни ЄС, що саме в грудні ми не можемо допустити централізації дискусій навколо окремих країн, які намагаються "виторгувати" свої очікування в обмін на згоду щодо рішення про вступ України в ЄС», – сказала Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що на даному етапі Україна стає частиною внутрішньої європейської політики, зокрема, рішення про вступ України означатиме реформу та початок розширення ЄС.