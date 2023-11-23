Ігнат: Ми не плануємо змінювати систему оповіщення населення про повітряну загрозу

В Україні не планують змінювати систему оповіщення населення про повітряну загрозу, щоб не ризикувати життями людей. Про це в ефірі Українського радіо повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту - це буде ухвалено на вищому рівні", - пояснив речник.
Ігнат додав, що інколи військові мають інформацію про те, що російські МіГи злітають із гіперзвуковою ракетою або без неї, але в деяких випадках інформації щодо цього немає жодної.
Нагадаємо, останні кілька тижнів повітряні тривоги в Україні, які оголошуються через злети російських МіГ-31К, тривають від трьох до чотирьох годин. Повітряні сили ЗСУ пов'язують це з навчаннями російської армії із дозаправлення винищувачів в небі. Такі маневри впливають на життя українців: під час повітряних тривог більшість закладів і установ припиняють роботу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023