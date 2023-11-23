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Ігнат: Ми не плануємо змінювати систему оповіщення населення про повітряну загрозу

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В Україні не планують змінювати систему оповіщення населення про повітряну загрозу, щоб не ризикувати життями людей. Про це в ефірі Українського радіо повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту - це буде ухвалено на вищому рівні", - пояснив речник.

Ігнат додав, що інколи військові мають інформацію про те, що російські МіГи злітають із гіперзвуковою ракетою або без неї, але в деяких випадках інформації щодо цього немає жодної.

Нагадаємо, останні кілька тижнів повітряні тривоги в Україні, які оголошуються через злети російських МіГ-31К, тривають від трьох до чотирьох годин. Повітряні сили ЗСУ пов'язують це з навчаннями російської армії із дозаправлення винищувачів в небі. Такі маневри впливають на життя українців: під час повітряних тривог більшість закладів і установ припиняють роботу.

Ігнат
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