Урядовий портал: Доходи напряму впливають на призначення субсидії

Доходи напряму впливають на призначення субсидії в Україні. Оскільки ця допомога призначається виходячи з кількості зареєстрованих в помешканні осіб, хоча є і винятки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
"Житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства", - йдеться в повідомленні.
Водночас доходи подружжя враховуються під час призначення житлової субсидії і в тому випадку, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.
Із загального правила є виняток: якщо обом із подружжя більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, - їхні доходи можуть не враховуватися при призначенні субсидії, якщо зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання подружжя відмінне від адреси домогосподарства.
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