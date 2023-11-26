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Урядовий портал: Доходи напряму впливають на призначення субсидії

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Доходи напряму впливають на призначення субсидії в Україні. Оскільки ця допомога призначається виходячи з кількості зареєстрованих в помешканні осіб, хоча є і винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства", - йдеться в повідомленні.

Водночас доходи подружжя враховуються під час призначення житлової субсидії і в тому випадку, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

Із загального правила є виняток: якщо обом із подружжя більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, - їхні доходи можуть не враховуватися при призначенні субсидії, якщо зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання подружжя відмінне від адреси домогосподарства.

субсидія
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