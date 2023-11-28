МО Британії: путін відправляє на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни

володимир путін намагається посилити своє вторгнення в Україну, відправляючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни.
Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс у мережі "Х".
"путін посилює своє вторгнення – безглуздо відправляє на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни. Українська хоробрість і підтримка Заходу стримують їх просування, але ми не можемо бути самовдоволеними", – зазначив міністр оборони Британії.
Шаппс додає, що зараз Україні потрібна непохитна підтримка Заходу, щоб продовжувати боротися та перемагати.
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