МО Британії: путін відправляє на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни

володимир путін намагається посилити своє вторгнення в Україну, відправляючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс у мережі "Х".

"путін посилює своє вторгнення – безглуздо відправляє на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни. Українська хоробрість і підтримка Заходу стримують їх просування, але ми не можемо бути самовдоволеними", – зазначив міністр оборони Британії.

Шаппс додає, що зараз Україні потрібна непохитна підтримка Заходу, щоб продовжувати боротися та перемагати.