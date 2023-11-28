ЗСУ просять українців та журналістів зберігати тишу, щоб не псувати сюрпризи росіянам

Українців та журналістів просять не розповсюджувати натяки про події на фронті передчасно, щоб не псувати сюрпризи росіянам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Telegram.
"Українці, медійники, лідери думок. Збройні Сили України закликають вас не псувати росіянам сюрпризи. Повірте, ми краще знаємо, як важко буває втриматися, коли хочеш повідомити цікаві новини. Але зараз не час натяків, що, мовляв, десь може трапиться щось цікаве", - сказано в повідомленні.
При цьому в Страткомі зазначили, що чим більш несподіваними будуть для ворога сюжетні повороти, тим краще буде для всіх українців.
Тому там закликали допомагати Збройним силам України та зберігати тишу.
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